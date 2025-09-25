قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشاركة مصرية واسعة في أسبوع الطاقة الذرية بموسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، إن العاصمة الروسية تحتضن اليوم انطلاق فعاليات "المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الذرية"، الذي تنظمه وتشرف عليه شركة روساتوم، الشركة المسؤولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء، "المنتدى يشهد مشاركة دولية واسعة، ويضم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والندوات المتخصصة حول الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية، وعلى رأسها الاستخدامات السلمية."

وأكد عبد الرازق أن الوفد المصري يشارك بتمثيل رفيع المستوى، أبرزهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يشارك في عدد من الفعاليات المهمة، من بينها حضور مراسم تحريك أول مفاعل نووي من سانت بطرسبورج إلى موقع محطة الضبعة، المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي لها في عام 2027.

وأوضح المراسل أن وزير الكهرباء سيشارك أيضًا في جلسات نقاش وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل "أهم وأكبر منصة دولية لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية."

ولفت عبد الرازق إلى أن المشاركة المصرية لا تقتصر على الوزير فقط، بل تمتد إلى عدة مستويات من التمثيل الفني والعلمي، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، كلمة خلال جلسة حول الطب النووي، يتحدث فيها عن الاستخدامات السلمية للطاقة في المجال الطبي.

كما أشار إلى وجود أكثر من 1700 متدرب مصري في موسكو، يُشار إليهم بـ"الموظفين المستقبليين" لمحطة الضبعة، حيث يخضعون لتدريب مكثف في أكاديمية روساتوم التعليمية، يشمل تأهيلاً لغويًا ومجتمعيًا، قبل بدء التدريب الفني على التعامل مع المفاعلات النووية.

موسكو الضبعة النووية محطة الضبعة روسيا الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

حريق - أرشيفية

بدون إصابات .. إخماد حريق في شقة سكنية في الساحل

المتهمون

وفاة شخص فى مشاجرة بالأميرية

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد