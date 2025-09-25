مشاركة مصرية واسعة في أسبوع الطاقة الذرية بموسكو

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، إن العاصمة الروسية تحتضن اليوم انطلاق فعاليات "المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الذرية"، الذي تنظمه وتشرف عليه شركة روساتوم، الشركة المسؤولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء، "المنتدى يشهد مشاركة دولية واسعة، ويضم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والندوات المتخصصة حول الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية، وعلى رأسها الاستخدامات السلمية."

وأكد عبد الرازق أن الوفد المصري يشارك بتمثيل رفيع المستوى، أبرزهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يشارك في عدد من الفعاليات المهمة، من بينها حضور مراسم تحريك أول مفاعل نووي من سانت بطرسبورج إلى موقع محطة الضبعة، المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي لها في عام 2027.

وأوضح المراسل أن وزير الكهرباء سيشارك أيضًا في جلسات نقاش وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل "أهم وأكبر منصة دولية لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية."

ولفت عبد الرازق إلى أن المشاركة المصرية لا تقتصر على الوزير فقط، بل تمتد إلى عدة مستويات من التمثيل الفني والعلمي، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، كلمة خلال جلسة حول الطب النووي، يتحدث فيها عن الاستخدامات السلمية للطاقة في المجال الطبي.

كما أشار إلى وجود أكثر من 1700 متدرب مصري في موسكو، يُشار إليهم بـ"الموظفين المستقبليين" لمحطة الضبعة، حيث يخضعون لتدريب مكثف في أكاديمية روساتوم التعليمية، يشمل تأهيلاً لغويًا ومجتمعيًا، قبل بدء التدريب الفني على التعامل مع المفاعلات النووية.