محافظ الفيوم: طلاب العلم هم الأمل لمصرنا الغالية في مستقبلها المشرق

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن طلاب العلم هم الأمل لمصرنا الغالية في مستقبلها المشرق، مشيداً بدور مؤسسة صناع الخير في دعم قطاعات التعليم والصحة والصناعات اليدوية الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن هذه الجهود تُسهم في خدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم /الخميس/، في حفل تكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، والمتفوقين دراسياً من أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، للعام الدراسي 2024/2025، والذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع المحافظة، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وشمل الحفل تكريم 11 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية العامة، و22 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية، و 8 طلاب من المتفوقين دراسياً من أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث تم منحهم جائزة الدكتور محمد سعداوي للتفوق العلمي ومبالغ مالية، بالإضافة إلى تكريم عدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي المحالين للتقاعد تقديراً لجهودهم خلال سنوات خدمتهم.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين علمياً ودراسياً، مقدماً لهم تهانيه القلبية، مؤكداً أن هؤلاء الطلبة فخر للمحافظة، وهم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة.

كما وجّه الشكر للدكتور محمد سعداوي على مبادرته الكريمة التي تعزز الطموح والتنافس العلمي بين الطلاب، مثمناً جهود أولياء الأمور في دعم أبنائهم حتى بلوغ هذا التفوق.

ووجه المحافظ، رسالة إلى أبنائه الطلاب المتفوقين، حثهم خلالها على مواصلة مشوار التفوق والتميز وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على النجاح الذي حققوه، وجنى ثمار هذا التفوق فى حياتهم العملية، موجهاً الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم على جهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وفي ختام الحفل، سلّم المحافظ، شهادات التقدير والمكافآت المالية للطلاب المتفوقين، كما كرّم عدداً من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي المحالين للمعاش، مؤكداً أن التكريم يعكس قيمة العطاء والإخلاص سواء في مسيرة الطلاب الدراسية أو في مشوار العمل العام.