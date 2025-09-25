الخارجية الإيرانية: إعراب أمريكا عن رغبتها بالدبلوماسية تناقض واضح مع ممارساتها

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إعراب الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها بالدبلوماسية هو تناقض واضح مع ممارساتها.

وأضاف بقائي -حسبما أفادت قناة (العالم الإيرانية) اليوم /الخميس/- أنه لا يمكن قصف دولة أثناء المفاوضات الدبلوماسية والتحدث بنفس الوقت عن الدبلوماسية.

ونفى رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، ابراهيم عزيزي، في وقت سابق اليوم، صحة تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بشأن استمرار المفاوضات مع إيران، محذرا من أن تطبيق "آلية الزناد" سيؤدى إلى وقف العمل بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أشار، أمس، إلى أن بلاده لديها رغبة في إيجاد حل دائم مع الإيرانيين "إما التفاوض أو عودة العقوبات بشكل تلقائي"، مضيفا أن آلية إعادة فرض العقوبات التلقائية ستتم خلال يومين أو ثلاثة".