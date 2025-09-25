جولة موسعة لوزير الإسكان ورئيس جمعية المطورين العقاريين داخل أجنحة معرض سيتي سكيب مصر 2025

استقبل المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، وذلك خلال افتتاح فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2025.

وأجرى الوزير، برفقة رئيس الجمعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد أمين مسعود، والأمين العام للجمعية المهندس محمد غباشي، جولة موسعة داخل أروقة المعرض، تفقدوا خلالها أجنحة الشركات العارضة واطلعوا على أحدث المشروعات العقارية، خاصة تلك التي تركز على مفاهيم المدن الذكية والمستدامة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في قطاع العقارات.

وأكد المهندس محمد البستاني أن شركات التطوير الأعضاء في الجمعية تمثل نحو 30% من إجمالي الشركات المشاركة في المعرض هذا العام بحجم استثمارات يتجاوز 100 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة وتمثيل الجمعية داخل السوق، إضافة إلى ثقة المستثمرين المحليين والعرب في جدوى الاستثمار العقاري بمصر.

وأشار البستاني إلى أن سيتي سكيب مصر يُعد منصة استراتيجية لعرض أحدث المشروعات العقارية والتقنيات المبتكرة، ونافذة مهمة لربط السوق المصري بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، مشيدًا بحضور كبار المسؤولين الذي يؤكد الدعم الحكومي للقطاع العقاري ودوره المحوري في تحقيق خطط التنمية.

ويُعد معرض سيتي سكيب مصر من أكبر وأهم المعارض العقارية في المنطقة، حيث يجمع سنويًا كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية، ويستقطب آلاف الزوار والمستثمرين.

ويتيح المعرض فرصة فريدة للتعرف على أحدث المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، فضلًا عن كونه منصة لعقد الصفقات وبحث فرص التعاون .