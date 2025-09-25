مصر تطمح إلى الاستفادة من الطابعات ثلاثية الأبعاد بشراكة تكنولوجية مع روسيا

تحدث أحمد عبد الرازق مراسل قناة إكسترا نيوز، عن انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" الذي تحتضنه العاصمة الروسية موسكو، حيث جرى الافتتاح الرسمي للمنتدى في تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم، الخميس.

وقال عبد الرازق: "تميز الافتتاح بحضور مصري بارز، تمثل في مشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المصري، الذي ألقى كلمة عبر فيها عن امتنانه لشركة "روساتوم" الروسية الحكومية، المنفذة لمشروع المفاعل النووي المصري في مدينة الضبعة، مشيدًا بالتزامها الصارم بالجدول الزمني المتفق عليه دون تأخير".

وأوضح الوزير في كلمته أن التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة، ولا سيما الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يشهد تقدمًا ملموسًا، حيث يتضمن مشروع الضبعة النووي 4 وحدات، من المخطط تشغيل أولى هذه الوحدات ما بين عامي 2027 و2028.

وشهد اليوم تدشين وعاء الضغط الخاص بالمفاعل الأول، فيما حظي وزير الكهرباء بتكريم خاص من شركة "روساتوم" خلال الجلسة الافتتاحية.

وأشار أحمد عبد الرازق إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على محطة الضبعة فحسب، بل يمتد إلى مجالات أخرى من بينها الطب النووي، حيث شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في ندوة علمية استعرض فيها ورقة عمل حول استخدامات الطب النووي.

ويشمل التعاون التبادل العلمي والبعثات التدريبية، إذ يتلقى أكثر من 1700 متدرب مصري تدريبهم في روسيا، كجزء من إعداد الكوادر البشرية التي ستعمل مستقبلاً في محطة الضبعة.

وفي سياق آخر، أوضح عبد الرازق أن مصر تسعى للاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع، مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، التي تنتجها إحدى الشركات التابعة لروساتوم، حيث قامت وفود مصرية بزيارة لأحد هذه المصانع المتخصصة في تكنولوجيا الصهر وإعادة تشكيل المواد.

وأوضح، أن مصر تطمح إلى إدخال هذه التقنية المتقدمة لتطوير صناعاتها، في إطار شراكات صناعية وتكنولوجية أوسع مع موسكو، تؤكد عمق وتنوع العلاقات بين البلدين.