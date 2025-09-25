كيف تؤدى صلاة الحاجة.. وأفضل أوقاتها؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبد الفتاح الذي قال: ما هي صلاة الحاجة وكيف تُصلى وما أفضل وقت لصلاتها؟.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن صلاة الحاجة سنة ثابتة عن النبي ﷺ، وهي من الصلوات العظيمة التي تحمل سرًّا خاصًّا عند الله سبحانه وتعالى، وشرعها النبي لتفريج الكربات وقضاء الحاجات.

وروى أن أحد الصحابة جاء إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يعلمه دعاءً يستجاب به، فقال له النبي: "توضأ وصلِّ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك على ربي في حاجتي هذه فتقضى لي"، مبينًا أن الدعاء يمكن أن يكون لأي حاجة مثل الزواج أو تيسير الرزق أو السفر أو أي أمر مهم في حياة المسلم.

وبيّن الشيخ أن كيفية صلاة الحاجة أن يتوضأ المسلم ويصلي ركعتين مثل سنة المغرب أو العشاء، ثم يدعو بهذا الدعاء في سجوده، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما يمكن تكراره بعد السلام.

وأضاف أن أفضل وقت لأداء صلاة الحاجة هو بعد صلاة العشاء حيث يكون الجو أكثر هدوءًا والخشوع أكبر، لكن يجوز أداؤها في أي وقت من اليوم أو الليل ما عدا أوقات الكراهة.

وأكد أن صلاة الحاجة باب عظيم من أبواب التضرع إلى الله، ومن أداها بيقين وخشوع فإن الله ييسر أمره ويقضي حاجته بفضله ورحمته.