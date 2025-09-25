تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم على مستوى مراكز المحافظة، برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتم توزيع المعلمين لسد العجز بالتخصصات المختلفة منها اللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية، وهنأ المعلمين والمعلمات الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد بما فيه خدمة العملية التعليمية.