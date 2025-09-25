خبير علاقات دولية: نتنياهو يسعى للاستيلاء على 60% من غزة و40% بالضفة

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة كان واضحًا منذ البداية؛ فقد نصّ على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ودولة فلسطين، وهو ما يمثل الأساس القانوني والشرعي لقيام الدولة الفلسطينية.

وأكد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عودة المجتمع الدولي للتمسك بهذا القرار اليوم يهدف إلى تحريك المياه الراكدة وإعادة التذكير بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وعن محاولات إسرائيل فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، أوضح العزبي أن هذه المساعي لن تُجهض حل الدولتين، معتبرًا أن الحل قادم لا محالة، وإن لم يكن على الحدود التي يحاول الاحتلال فرضها.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تقليص مساحة الدولة الفلسطينية المرتقبة، إذ يخطط للاستيلاء على 60% من قطاع غزة و40% من الضفة الغربية، في وقت لا يتجاوز فيه الوجود الفلسطيني الفعلي سوى 10% من الأرض التاريخية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية تحمل أيضًا بعدًا سياسيًا يرتبط بخلافات أوروبا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ودعمه اللامحدود لإسرائيل، هذا التوتر دفع عدة دول أوروبية لاتخاذ مواقف معارضة لسياسات الاحتلال، وصولًا إلى إعلان بعض الدول إرسال قطع بحرية عسكرية كإسبانيا وإيطاليا في خطوة رمزية تعبّر عن رفض الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد العزبي أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وملف تايوان لتوسيع نفوذها، إلا أنها لا تتحرك بمعزل عن الولايات المتحدة التي تمنحها "الضوء الأخضر"، بينما بدأت بعض الدول الأوروبية في اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضدها.