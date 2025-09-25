إطلاق اسم محمد عبد السلام المحجوب على كوبري المنتزه أول

ترأس أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قنوات حوار مباشر بين التنفيذيين والمسؤولين بالمحافظة.

واستهل المحافظ الجلسة، بحسب بيان صادر عن المحافظة، بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها خلال موسم صيف 2025، مؤكدًا أن الإسكندرية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين مقارنة بالأعوام السابقة، غير أن المحافظة نجحت في تجاوز تلك التحديات بفضل خطة متابعة دقيقة وإجراءات حاسمة، كما تمكنت خلال موسم شتاء 2024 من مواجهة النوات الشديدة التي بلغت ذروتها في إعصار 31 مايو الماضي.

وأكد المحافظ أن المحافظة حققت نجاحات في عدد من الملفات، وتعمل بكل جدية لتحقيق تقدم يلمسه المواطن، موضحًا أن شكاوى المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها ويتم التعامل معها بكل جدية وفقًا للأهمية، مشددًا على أن الهدف الأول سيظل دائمًا إعلاء مصلحة المواطن وتحقيق رضاه.

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على:

تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الموظفين.

إطلاق اسم الفريق أول سليمان عزت على محور وكوبري 45 بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في بناء وتطوير البحرية المصرية وخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخليد ذكرى الشخصيات الوطنية.

إطلاق اسم اللواء محمد عبد السلام المحجوب (محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق) على الكوبري الكائن بنطاق حي المنتزه أول، بداية من مدرسة الطفولة السعيدة وصولًا إلى فندق رامادا، والذي ارتبط اسمه بعدد من الإنجازات البارزة خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية، من أبرزها مشروع توسعة وتطوير الكورنيش الذي شكّل نقلة نوعية في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

تغيير اسم شارع الترعة المردومة إلى شارع الشهيد نقيب بحري مصطفى محمود الجزار، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني خلال مشاركته في العملية الشاملة “سيناء 2018” إثر هجوم مسلح.

تغيير اسم “مدرسة أرض الصاعدة” بحي العامرية ثان (إنشاء جديد) إلى “مدرسة الشهيد عريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم حسين” التى استشهدت أثناء أداء واجبها الوطني إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية

إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الذي استشهد إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية ، يطلق اسمه على المدرسة المجاورة لمدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات المميزة (إنشاء جديد).

تغيير اسم المدرسة الكائنة بقرية العزائم كيلو 34 إلى “مدرسة الشهيد المجند محمد رفعت شريف” الذي استشهد اثناء تأمين الكنيسة المرقسية

تغيير اسم مدرسة محور 8 الرسمية لغات إلى “مدرسة الشهيد ملازم أول شرف أحمد محمد سالم” الذي استشهد فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين العجيزى

تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (28) جلسة 14/3/2022 الصادر بتسمية شارع النقل والهندسة (38)، الذي يربط بين محور المحمودية وشارع فوزي معاذ – سموحة، ليصبح باسم السيد الوزير حمدي عاشور، محافظ الإسكندرية الأسبق والذى حظي بتقدير واسع من المواطنين، ونفذت في فترة توليه المنصب مشروعات خدمية وصناعية أسهمت في تطوير البنية الأساسية وتعزيز مكانة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.