قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق اسم محمد عبد السلام المحجوب على كوبري المنتزه أول

جلسة المجلس التنفيذي
جلسة المجلس التنفيذي
أحمد بسيوني

ترأس أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قنوات حوار مباشر بين التنفيذيين والمسؤولين بالمحافظة.

واستهل المحافظ الجلسة، بحسب بيان صادر عن المحافظة، بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها خلال موسم صيف 2025، مؤكدًا أن الإسكندرية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين مقارنة بالأعوام السابقة، غير أن المحافظة نجحت في تجاوز تلك التحديات بفضل خطة متابعة دقيقة وإجراءات حاسمة، كما تمكنت خلال موسم شتاء 2024 من مواجهة النوات الشديدة التي بلغت ذروتها في إعصار 31 مايو الماضي.

وأكد المحافظ أن المحافظة حققت نجاحات في عدد من الملفات، وتعمل بكل جدية لتحقيق تقدم يلمسه المواطن، موضحًا أن شكاوى المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها ويتم التعامل معها بكل جدية وفقًا للأهمية، مشددًا على أن الهدف الأول سيظل دائمًا إعلاء مصلحة المواطن وتحقيق رضاه.

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على:

⬅️ تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الموظفين.

⬅️إطلاق اسم الفريق أول سليمان عزت على محور وكوبري 45 بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في بناء وتطوير البحرية المصرية وخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخليد ذكرى الشخصيات الوطنية.

⬅️إطلاق اسم اللواء محمد عبد السلام المحجوب (محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق) على الكوبري الكائن بنطاق حي المنتزه أول، بداية من مدرسة الطفولة السعيدة وصولًا إلى فندق رامادا، والذي ارتبط اسمه بعدد من الإنجازات البارزة خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية، من أبرزها مشروع توسعة وتطوير الكورنيش الذي شكّل نقلة نوعية في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

⬅️تغيير اسم شارع الترعة المردومة إلى شارع الشهيد نقيب بحري مصطفى محمود الجزار، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني خلال مشاركته في العملية الشاملة “سيناء 2018” إثر هجوم مسلح.

⬅️تغيير اسم “مدرسة أرض الصاعدة” بحي العامرية ثان (إنشاء جديد) إلى “مدرسة الشهيد عريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم حسين” التى استشهدت أثناء أداء واجبها الوطني إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية

⬅️إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الذي استشهد إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية ، يطلق اسمه على المدرسة المجاورة لمدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات المميزة (إنشاء جديد).

⬅️تغيير اسم المدرسة الكائنة بقرية العزائم كيلو 34 إلى “مدرسة الشهيد المجند محمد رفعت شريف” الذي استشهد اثناء تأمين الكنيسة المرقسية

⬅️تغيير اسم مدرسة محور 8 الرسمية لغات إلى “مدرسة الشهيد ملازم أول شرف أحمد محمد سالم” الذي استشهد فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين العجيزى

⬅️تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (28) جلسة 14/3/2022 الصادر بتسمية شارع النقل والهندسة (38)، الذي يربط بين محور المحمودية وشارع فوزي معاذ – سموحة، ليصبح باسم السيد الوزير حمدي عاشور، محافظ الإسكندرية الأسبق والذى حظي بتقدير واسع من المواطنين، ونفذت في فترة توليه المنصب مشروعات خدمية وصناعية أسهمت في تطوير البنية الأساسية وتعزيز مكانة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الاسكندرية أحمد خالد المجلس التنفيذي جدول الأعمال القضايا محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | بعد انتشارها في أمريكا.. أبرز المعلومات عن بكتيريا الكابوس.. أطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

فقر الدم

فقر الدم يهدد البصر ويغير مظهر العينين

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد