تامر عبد الحميد: الزمالك قادر على هزيمة الأهلي.. وغياب إمام عاشور نقطة ضعف

أكد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة قوية للفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأداء المميز لبعض اللاعبين يمنح الفريق أفضلية واضحة.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": “نبيل عماد دونجا يقدم موسمًا جيدًا مع الزمالك، إلى جانب ناصر ماهر وعبدالله السعيد، وهو ما يجعل الزمالك قادرًا على حسم القمة لصالحه”.

وأضاف: “الأهلي ليس في أفضل حالاته، ومحمد شريف بعيد تمامًا عن مستواه السابق، كما أن جراديشار لم ينجح في تعويض رحيل وسام أبو علي، بينما أثر غياب إمام عاشور كثيرًا على أداء الأهلي وجعل الفريق يعاني من نقطة ضعف واضحة”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “مطلوب من لاعبي الزمالك التركيز وتقديم أفضل ما لديهم سواء جماعيًا أو فرديًا، خاصة أن الأهلي يعاني من تراجع مستوى بعض عناصره مثل طاهر محمد طاهر، الذي لم يعد قادرًا على صناعة الفارق، إلى جانب التذبذب في مستوى حسين الشحات، وهو ما يضع المدير الفني في حيرة بشأن الدفع به من عدمه”.

واختتم حديثه قائلاً: “تريزيجيه يجب أن يشارك في مركز الجناح الأيسر، فهذا المركز هو الأنسب له والأكثر إفادة للأهلي، وأي تغيير في مركزه يقلل من خطورته”.