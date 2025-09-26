قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: الزمالك قادر على هزيمة الأهلي.. وغياب إمام عاشور نقطة ضعف

الزمالك
الزمالك
منار نور

أكد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة قوية للفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأداء المميز لبعض اللاعبين يمنح الفريق أفضلية واضحة.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": “نبيل عماد دونجا يقدم موسمًا جيدًا مع الزمالك، إلى جانب ناصر ماهر وعبدالله السعيد، وهو ما يجعل الزمالك قادرًا على حسم القمة لصالحه”.

وأضاف: “الأهلي ليس في أفضل حالاته، ومحمد شريف بعيد تمامًا عن مستواه السابق، كما أن جراديشار لم ينجح في تعويض رحيل وسام أبو علي، بينما أثر غياب إمام عاشور كثيرًا على أداء الأهلي وجعل الفريق يعاني من نقطة ضعف واضحة”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “مطلوب من لاعبي الزمالك التركيز وتقديم أفضل ما لديهم سواء جماعيًا أو فرديًا، خاصة أن الأهلي يعاني من تراجع مستوى بعض عناصره مثل طاهر محمد طاهر، الذي لم يعد قادرًا على صناعة الفارق، إلى جانب التذبذب في مستوى حسين الشحات، وهو ما يضع المدير الفني في حيرة بشأن الدفع به من عدمه”.

واختتم حديثه قائلاً: “تريزيجيه يجب أن يشارك في مركز الجناح الأيسر، فهذا المركز هو الأنسب له والأكثر إفادة للأهلي، وأي تغيير في مركزه يقلل من خطورته”.

الزمالك فريق الزمالك عبد الله السعيد دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

السباحة السورية يسرى مارديني

يسرى مارديني: لم أتخيل تحول قصتي إلى فيلم.. والسباحة طوق نجاتي

ضياء رشوان

ضياء رشوان: لا نية لمصر لأي صدام عسكري وإسرائيل أدركت رسائلنا التحذيرية

السفير البريطاني

سفير بريطانيا: مصر تُعد أحد أهم دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد