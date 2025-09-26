تعاون لوجستي.. السفير المصري في جواتيمالا يلتقي وزيرة البيئة

التقى السفير حاتم حسوبة، "باتريسيوزيرة البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية جواتيمالا، أنا باتريسيا أورانتيس" لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات الفنية واللوجستية.

أكد السفير حسوبه الأولوية التي تحظى بها قضايا مواجهة تحديات تغير المناخ، مستعرضًا استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) وما أسفر عنه من مبادرات محلية ودولية، فضلًا عن الخبرة التراكمية المصرية في التصدي لمشكلات التصحر وجهود زيادة الرقعة الزراعية

من جانبها، أعربت الوزيرة أورانتيس عن ترحيب وزارتها بتدشين هذا التعاون مع شركاء ونظراء في مصر، مؤكدةً تطلعها للاستفادة من الخبرة التراكمية المصرية في مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها، وكذلك في إدارة المحميات الطبيعية ومجالات الطاقة المتجددة.