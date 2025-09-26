فاينانشيال تايمز: رتوني بلير يتطلع للعب دور رئيسي في غزة

ذكرت فاينانشيال تايمز، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يتطلع للعب دور رئيسي في غزة بموجب خطة ترامب للسلام.

وشارك معهد توني بلير في محادثات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب دون طرح فكرة الترحيل القسري للسكان من المنطقة، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" لا تعبر عن مسؤول سياسي، وإنما عن متطرف ديني يعيش في أوهام زائفة.

وأوضح ضياء رشوان، أن فكرة "إسرائيل الكبرى" ليست جديدة، لكنها ظهرت مجدداً في لحظة زهو لدى نتنياهو الذي يتوهم أنه يحقق انتصارات وهو يحارب في سبع جبهات.