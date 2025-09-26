قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصص الأنبياء تجسد قوة التوكل واليقين بالله خلال الشدائد والمحن

الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف
الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف
إسراء صبري

استشهد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، بعدد من قصص الأنبياء التي جسدت قوة اليقين بالله تعالى.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نبي الله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أجاب جبريل عليه السلام بقوله: "أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم"، فأمر الله النار أن تكون بردًا وسلامًا عليه.

كما أشار إلى موقف نبي الله موسى عليه السلام حين واجه البحر من أمامه وجيش فرعون من خلفه، فطمأن قومه بقوله: “كلا إن معي ربي سيهدين”، فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر لتكون النجاة.

ولفت إلى ما ورد في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما طمأن صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الغار بقوله: “لا تحزن إن الله معنا”، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد عظمة التوكل على الله، وأن اليقين به هو السند الحقيقي للمؤمن في مواجهة الشدائد والمحن.

وزارة الأوقاف اليقين اليقين بالله الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

رياض سلامة

لبنان.. رياض سلامة يسدد 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

غارة لجيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة موقعًا لإنتاج صواريخ تابعًا لحزب الله في لبنان

نتنياهو

خطوة إستفزازية.. الاحتلال يذيع كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة عبر مكبرات الصوت في غزة

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد