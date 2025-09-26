قصص الأنبياء تجسد قوة التوكل واليقين بالله خلال الشدائد والمحن

استشهد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، بعدد من قصص الأنبياء التي جسدت قوة اليقين بالله تعالى.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نبي الله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أجاب جبريل عليه السلام بقوله: "أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم"، فأمر الله النار أن تكون بردًا وسلامًا عليه.

كما أشار إلى موقف نبي الله موسى عليه السلام حين واجه البحر من أمامه وجيش فرعون من خلفه، فطمأن قومه بقوله: “كلا إن معي ربي سيهدين”، فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر لتكون النجاة.

ولفت إلى ما ورد في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما طمأن صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الغار بقوله: “لا تحزن إن الله معنا”، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد عظمة التوكل على الله، وأن اليقين به هو السند الحقيقي للمؤمن في مواجهة الشدائد والمحن.