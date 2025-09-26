خطة تكتيكية جديدة في الزمالك لإيقاف جناح الأهلي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خطة تكتيكية خاصة لمراقبة محمود حسن "تريزيجيه"، جناح الأهلي وهدافه الأبرز في الفترة الأخيرة، وذلك خلال مواجهة القمة المنتظرة أمام الأهلي ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة تعليمات واضحة من فيريرا للظهير الأيمن عمر جابر، بضرورة إحكام الرقابة الدفاعية وغلق الجبهة اليمنى تمامًا للحد من خطورة تريزيجيه، الذي يمثل الورقة الهجومية الأهم في تشكيلة الأهلي مؤخرًا.

كما يخطط المدير الفني لتكليف أحد لاعبي الوسط الدفاعيين بمساندة عمر جابر في تلك المهمة، من أجل تعطيل اختراقات تريزيجيه الهجومية وحلوله التهديفية التي ساهمت في تفوق المارد الأحمر في المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي مساء الإثنين المقبل، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، حيث يتطلع الزمالك للعودة إلى طريق الانتصارات، بينما يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية في البطولة.