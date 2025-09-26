قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة تكتيكية جديدة في الزمالك لإيقاف جناح الأهلي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خطة تكتيكية خاصة لمراقبة محمود حسن "تريزيجيه"، جناح الأهلي وهدافه الأبرز في الفترة الأخيرة، وذلك خلال مواجهة القمة المنتظرة أمام الأهلي ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة تعليمات واضحة من فيريرا للظهير الأيمن عمر جابر، بضرورة إحكام الرقابة الدفاعية وغلق الجبهة اليمنى تمامًا للحد من خطورة تريزيجيه، الذي يمثل الورقة الهجومية الأهم في تشكيلة الأهلي مؤخرًا.

كما يخطط المدير الفني لتكليف أحد لاعبي الوسط الدفاعيين بمساندة عمر جابر في تلك المهمة، من أجل تعطيل اختراقات تريزيجيه الهجومية وحلوله التهديفية التي ساهمت في تفوق المارد الأحمر في المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي مساء الإثنين المقبل، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، حيث يتطلع الزمالك للعودة إلى طريق الانتصارات، بينما يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية في البطولة.

يانيك فيريرا الزمالك تريزيجيه الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

غارات للاحتلال علي صنعاء

مصرع 9 مدنيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على صنعاء

مظاهرات تحتج علي حظر حركة فلسطين أكشن

بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد