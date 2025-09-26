بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

مثل ستة أشخاص، ثلاثة رجال وثلاث نساء، أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن اليوم الجمعة، لمواجهة نحو 50 تهمة تتعلق بتنظيم ودعم جماعة "فلسطين أكشن" المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي تم حظرها في يوليو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

ويواجه المتهمون أحكامًا قد تصل إلى 14 عامًا في السجن حال إدانتهم، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

أنشطة بعد الحظر

وقال الادعاء إن المتهمين نظموا 13 اجتماعًا عبر الإنترنت منذ صدور قرار الحظر، قاموا خلالها بالتشجيع على "عصيان مدني جماعي"، وحث المشاركين على ارتكاب مخالفات تهدف أساسًا إلى جعل قرار الحظر غير قابل للتنفيذ. وأضاف المدعي العام بيتر راتكليف أن نحو 1,500 شخص اعتقلوا بالفعل منذ بدء تطبيق الحظر بسبب أنشطة مرتبطة بالجماعة.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت "Palestine Action" جماعة إرهابية، بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي استهدفت شركات بريطانية مرتبطة بإسرائيل، أبرزها اقتحام قاعدة جوية في يونيو الماضي، حيث ألحق بعض أعضائها أضرارًا بطائرتين. وتمت محاكمة أربعة منهم على خلفية هذا الحادث.

ويواجه المتهمون الستة – وهم تيم كروسـلاند (55 عامًا)، ديفيد نيكسون (39 عامًا)، داون مانرز (61 عامًا)، جوين هاريسون (48 عامًا)، ميلاني غريفيث (62 عامًا)، وباتريك فريند (26 عامًا) – اتهامات بتنظيم أو المشاركة في اجتماعات لدعم جماعة محظورة.

مواقف لافتة في المحكمة

خلال الجلسة، أثار المتهم ديفيد نيكسون الانتباه بوقوفه وعينيه مغمضتان ممسكًا بلافتة صغيرة كتب عليها: (أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم "Palestine Action").

من المقرر أن يقدم المتهمون دفوعهم في جلسة تعقد في يناير المقبل، على أن تبدأ المحاكمة الكاملة في يونيو 2026 وتستمر أربعة أسابيع. وفي الوقت نفسه، يخوض أحد مؤسسي الجماعة معركة قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية للطعن على قرار الحظر، حيث يتوقع صدور حكم في هذه القضية بحلول نهاية العام الحالي.