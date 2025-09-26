قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
أخبار العالم

بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

القسم الخارجي

مثل ستة أشخاص، ثلاثة رجال وثلاث نساء، أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن اليوم الجمعة، لمواجهة نحو 50 تهمة تتعلق بتنظيم ودعم جماعة "فلسطين أكشن" المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي تم حظرها في يوليو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا. 

ويواجه المتهمون أحكامًا قد تصل إلى 14 عامًا في السجن حال إدانتهم، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

أنشطة بعد الحظر

وقال الادعاء إن المتهمين نظموا 13 اجتماعًا عبر الإنترنت منذ صدور قرار الحظر، قاموا خلالها بالتشجيع على "عصيان مدني جماعي"، وحث المشاركين على ارتكاب مخالفات تهدف أساسًا إلى جعل قرار الحظر غير قابل للتنفيذ. وأضاف المدعي العام بيتر راتكليف أن نحو 1,500 شخص اعتقلوا بالفعل منذ بدء تطبيق الحظر بسبب أنشطة مرتبطة بالجماعة.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت "Palestine Action" جماعة إرهابية، بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي استهدفت شركات بريطانية مرتبطة بإسرائيل، أبرزها اقتحام قاعدة جوية في يونيو الماضي، حيث ألحق بعض أعضائها أضرارًا بطائرتين. وتمت محاكمة أربعة منهم على خلفية هذا الحادث.

ويواجه المتهمون الستة – وهم تيم كروسـلاند (55 عامًا)، ديفيد نيكسون (39 عامًا)، داون مانرز (61 عامًا)، جوين هاريسون (48 عامًا)، ميلاني غريفيث (62 عامًا)، وباتريك فريند (26 عامًا) – اتهامات بتنظيم أو المشاركة في اجتماعات لدعم جماعة محظورة.

مواقف لافتة في المحكمة

خلال الجلسة، أثار المتهم ديفيد نيكسون الانتباه بوقوفه وعينيه مغمضتان ممسكًا بلافتة صغيرة كتب عليها: (أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم "Palestine Action").

من المقرر أن يقدم المتهمون دفوعهم في جلسة تعقد في يناير المقبل، على أن تبدأ المحاكمة الكاملة في يونيو 2026 وتستمر أربعة أسابيع. وفي الوقت نفسه، يخوض أحد مؤسسي الجماعة معركة قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية للطعن على قرار الحظر، حيث يتوقع صدور حكم في هذه القضية بحلول نهاية العام الحالي.

فلسطين أكشن بريطانيا غزة فلسطين محاكمة

