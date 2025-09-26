مفاجأة في خط الوسط.. فيريرا يستعيد أحد أهم أوراقه أمام الأهلي

تأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، من جاهزية نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، لدعم صفوف الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل.

وكان دونجا قد تعرض لكدمة في الضلوع خلال مباراة الفريق الماضية أمام الجونة، خضع على إثرها لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يخضع لاختبار طبي أخير اليوم الجمعة، للتأكد من تعافيه تمامًا وجاهزيته للمشاركة في لقاء القمة.

ويأمل الجهاز الفني في الاعتماد على جهود اللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في خط وسط الزمالك، خاصة في ظل أهمية المباراة وحساسيتها في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.