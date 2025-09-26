قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
رياضة

مفاجأة في خط الوسط.. فيريرا يستعيد أحد أهم أوراقه أمام الأهلي

منتصر الرفاعي

تأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، من جاهزية نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، لدعم صفوف الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل.

وكان دونجا قد تعرض لكدمة في الضلوع خلال مباراة الفريق الماضية أمام الجونة، خضع على إثرها لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يخضع لاختبار طبي أخير اليوم الجمعة، للتأكد من تعافيه تمامًا وجاهزيته للمشاركة في لقاء القمة.

ويأمل الجهاز الفني في الاعتماد على جهود اللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في خط وسط الزمالك، خاصة في ظل أهمية المباراة وحساسيتها في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.

