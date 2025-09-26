البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو

دعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة الوفود في نيويورك، على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة، خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر عصر الجمعة.

ووفق ما كشفه موقع "والا" العبري، فإن الرسالة طلبت من الوفود إحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.

وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.

ويأتي خطاب نتنياهو في وقت يشهد فيه مقر الأمم المتحدة توتراً متزايداً على خلفية الحرب في غزة، وتنامي الجهود الدبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.