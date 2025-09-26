قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير دولي: الاعتراف بفلسطين تحريك للمياه الراكدة وإحياء لقرار الأمم المتحدة

غزة
غزة
علي مكي

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية ليست مجرد خطوة رمزية، بل تمثل تحريكًا فعليًا للمياه الراكدة في ملف القضية الفلسطينية، وإحياءً لقرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين والاعتراف بدولتين منذ عام 1947.

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قرار التقسيم كان مشروطًا منذ البداية بأن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، غير أن الاحتلال تنصل من هذا الشرط، وظلت القضية مجمدة لعقود، واليوم، فإن موجة الاعترافات الأوروبية والدولية تُعيد التأكيد على هذا الحق التاريخي والقانوني.

وأكد العزبي أن حل الدولتين قادم لا محالة، لكنه لن يكون وفق الحدود التي يحاول بنيامين نتنياهو رسمها. 
وأضاف: "الفلسطينيون لا يسيطرون سوى على 10% من أرضهم التاريخية، ورغم ذلك يسعى نتنياهو إلى انتزاع نصف هذه المساحة المتبقية، في محاولة لإفراغ الدولة الفلسطينية من مضمونها."
وأشار العزبي إلى أن جزءًا من الاعترافات الأوروبية بفلسطين يعكس أيضًا خلافات داخلية بين أوروبا والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وفر دعمًا غير محدود لإسرائيل.
وأوضح أن هذا الدعم دفع بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف معارضة، سواء عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو من خلال تحركات ميدانية مثل إرسال إسبانيا وإيطاليا لقطع بحرية إلى المنطقة.

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن إسرائيل تحاول استغلال انشغال العالم بالحرب الروسية–الأوكرانية وملف تايوان للتوسع في الضفة وغزة دون ضوء أخضر واضح من المجتمع الدولي، لكنه أضاف أن أوروبا بدأت بالفعل في كبح هذه التوجهات، بينما تظل الولايات المتحدة ماضية في دعمها لإسرائيل.

واختتم العزبي بالتأكيد أن الاعتراف الدولي بفلسطين يمثل تطورًا جوهريًا في مسار القضية، ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية التي تستند إليها الحقوق الفلسطينية الثابتة.

فلسطين غزة إسرائيل

