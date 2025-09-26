ضبط 10 أشخاص في الفيوم لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر شركات توظيف وهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أشخاص يديرون شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج داخل نطاق محافظة الفيوم، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل في الخارج.

تفاصيل الواقعة:

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 10 شركات وهمية بالترويج لأنشطتها الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل بالخارج، حيث استولت من الضحايا على مبالغ مالية مقابل وعود زائفة.

ضبط المتهمين والمضبوطات:

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم: 10 متهمين، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور منها، طلبات توظيف وإقرارات، عقود اتفاق عمل بالخارج تبين أنها وهمية، إعلانات ترويجية للشركات، 10 هواتف محمولة، 5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة.

وكشفت الفحوصات الفنية احتواء الأجهزة الإلكترونية على أدلة رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.