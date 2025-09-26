قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
حوادث

ضبط 10 أشخاص في الفيوم لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر شركات توظيف وهمية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أشخاص يديرون شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج داخل نطاق محافظة الفيوم، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل في الخارج.

تفاصيل الواقعة:

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 10 شركات وهمية بالترويج لأنشطتها الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل بالخارج، حيث استولت من الضحايا على مبالغ مالية مقابل وعود زائفة.

ضبط المتهمين والمضبوطات:

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم: 10 متهمين، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور منها، طلبات توظيف وإقرارات، عقود اتفاق عمل بالخارج تبين أنها وهمية، إعلانات ترويجية للشركات، 10 هواتف محمولة، 5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة.

وكشفت الفحوصات الفنية احتواء الأجهزة الإلكترونية على أدلة رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية إلحاق العمالة بالخارج محافظة الفيوم الفيوم

