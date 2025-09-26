أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة

خرج محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، في المباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق، حيث فضل فيريرا عدم المجازفة بمشاركة اللاعب، الذي لا يزال يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مواجهات الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوضه 7 مباريات.

وتقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الفريقين.