خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة

منتصر الرفاعي

خرج محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، في المباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق، حيث فضل فيريرا عدم المجازفة بمشاركة اللاعب، الذي لا يزال يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مواجهات الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوضه 7 مباريات.

وتقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الفريقين.

