أفضل الشهادات البنكيه للاستثمار بعد خفض أسعار الفائدة

في ظل القرارات الأخيرة للبنوك بخفض أسعار الفائدة، يواصل العديد من العملاء البحث عن أفضل الفرص الادخارية المتاحة للحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون، من خلال الشهادات البنكية.

وتأتي شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB وبنك QNB ضمن أكثر الأدوات الادخارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية، مع اختلاف دوريات الصرف وقيمة العائد وفقا لكل بنك.

الشهادات البنكية

شهادات البنك الأهلي المصري

ما زال البنك الأهلي يحافظ على تنوع شهاداته البلاتينية التي تمنح العملاء عوائد مرتفعة نسبيا، أبرزها:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (3 سنوات): 23% في السنة الأولى، 19% في الثانية، 15% في الثالثة.

عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على نحو 57 ألف جنيه خلال المدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (3 سنوات): 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، 17% في الثالثة.

بإجمالي عائد يصل إلى 66 ألف جنيه عند استثمار 100 ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (3 سنوات): بعائد ثابت 18.5% شهريا، حيث يحصل العميل على نحو 1541 جنيه شهريا لكل 100 ألف جنيه، بما يعادل 55.5 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

شهادات بنك مصر

أعلن البنك عن بدء تطبيق أسعار فائدة جديدة اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، حيث تراجع العائد على عدد من شهاداته، ومنها:

شهادة القمة الثلاثية: بعائد شهري ثابت 17% بدلا من 18.5%.

شهادة ابن مصر: شهدت خفضا تدريجيا ليصبح العائد 20.5% في السنة الأولى، 17% في الثانية، و13.5% في الثالثة.

شهادات الثلاث سنوات: بعائد سنوي 4.85% بدلا من 5.30% مع تخفيض مماثل لباقي دوريات الصرف.

شهادات الخمس سنوات: بعائد سنوي 4.95% بدلا من 5.15%.

شهادات بنك CIB

طرح البنك التجاري الدولي مجموعة متنوعة من الشهادات، أبرزها:

شهادات بعائد يومي ثابت يتراوح بين 14.75% و15.75% وفقا لقيمة الشراء (Prime – Plus – Premium).

شهادات بعائد شهري ثابت يصل إلى 16% لفئة الـ Premium، و15.5% لفئة Plus، و15% لفئة Prime.

شهادة ذات عائد متغير بعائد شهري 20.75%، وهو أقل من سعر الإيداع لدى البنك المركزي بـ 1.25%.

شهادات بنك QNB

يوفر البنك شهادات ادخار بعائد ثابت تنافسي يبدأ من 15% ويصل إلى 17% حسب قيمة الشهادة، أبرزها:

شهادة الثلاث سنوات: بعائد 15% شهريا، 15.05% ربع سنوي، 15.10% نصف سنوي، و15.15% سنوي.

شهادة فرست: بعائد يصل إلى 16.15% سنويا.

شهادة Exclusive: بعائد شهري 16.10% بحد أدنى مليون جنيه.

شهادة First Plus: بعائد شهري 16.25% بحد أدنى 5 ملايين جنيه.

شهادة ULTRA: بعائد شهري 16.50% بحد أدنى 10 ملايين جنيه.

شهادة Private: بعائد شهري 17% بحد أدنى 15 مليون جنيه.

وبينما تتباين معدلات الفائدة بين بنك وآخر، تبقى هذه الشهادات أداة رئيسية أمام العملاء الباحثين عن عائد مضمون ومستقر في ظل اتجاه السوق نحو خفض الفائدة تدريجيا.