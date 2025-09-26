وجع الحاجة.. طفل ساقلتة يناشد المواطنين بشراء الزيت لمساعدة والده

في مشهد إنساني مؤثر، اجتاح مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه طفل صغير من قرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، يناشد الأهالي والمارة شراء زيوت سيارات من والده، حتى يتمكن من كسب قوت يومه وتوفير احتياجات أسرته.

الطفل، الذي لم يتجاوز عمره الثانية عشرة، ظهر بعفوية كاملة وهو يقول: "الزيت اللي عندنا نضيف، والشهر قرب يخلص ومش معانا فلوس ولا بيعنا حاجه.. ساعدونا نبيع الزيت عشان نفرّح أبويا".

مقطع فيديو يثير الجدل في سوهاج

كلماته البسيطة والصادقة اخترقت قلوب آلاف المتابعين، لتتحول خلال ساعات قليلة إلى حديث السوشيال ميديا في سوهاج وعدة محافظات أخرى، المقطع الذي صوّره الطفل بهاتف بسيط لم يكن مجرد إعلان عن سلعة، بل رسالة تحمل وجع أسرة تكافح من أجل البقاء وسط ظروف معيشية قاسية.

وبينما يلهو أطفال في مثل سنه بالدراسة واللعب، وجد هذا الصغير نفسه شريكًا لوالده في معركة لقمة العيش، وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث تعاطف الكثيرون مع الحالة، وأكد بعض أهالي القرية أن الأب يعمل في بيع زيوت السيارات منذ سنوات، ويجوب القرى والنجوع بحثًا عن رزق شريف.

وأوضحوا أن الابن قرر تصوير الفيديو من تلقاء نفسه، دون أن يخبر والده، فقط ليُسعده عندما يجد إقبال الناس على شراء الزيت، اللافت أن الفيديو لم يحرك مشاعر الأهالي فقط، بل جذب أيضًا انتباه عدد من الصفحات العامة، التي تداولته بشكل واسع وطالبت بمساندة الأسرة وتقديم الدعم لها.

وتبقى الواقعة واحدة من القصص التي تكشف الوجه الإنساني لأبناء الريف في صعيد مصر، حيث يخرج الأطفال أحيانًا من دائرة اللعب إلى ميدان الكفاح المبكر، محاولين أن يكونوا سندًا لأسرهم في مواجهة تحديات الحياة.