غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

وسط أجواء فنية مفعمة بالحيوية والإبداع، انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء أمس، بتكريم الفنانة غادة عادل.

وتشهد هذه الدورة، التي تقام بمدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، مشاركة واسعة من الشباب السينمائيين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

غادة عادل حضرت ظهر اليوم ندوة تكريم خاصة بها بصبحة كل من نيكول سابا، عبير صبري، نرمين الفقي، وغيرهم من ضيوف المهرجان.



وعقب الندوة غادرت الفنانة غادة عادل الغردقة متوجهة إلى القاهرة بصبحة نجلها، والإعلامية إنجي علي، وكان في وداعها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان.



يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52 فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي.



ويترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والممثلة المصرية نيرمين الفقي.