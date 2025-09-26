قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لإعداد كوادر أخرى لمؤسسات الدولة بخلاف القوات
غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

وسط أجواء فنية مفعمة بالحيوية والإبداع، انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء أمس، بتكريم الفنانة غادة عادل.

وتشهد هذه الدورة، التي تقام بمدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، مشاركة واسعة من الشباب السينمائيين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

غادة عادل حضرت ظهر اليوم ندوة تكريم خاصة بها بصبحة كل من نيكول سابا، عبير صبري، نرمين الفقي، وغيرهم من ضيوف المهرجان.


وعقب الندوة غادرت الفنانة غادة عادل الغردقة متوجهة إلى القاهرة بصبحة نجلها، والإعلامية إنجي علي، وكان في وداعها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان.
 

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52  فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي.
 

ويترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة  الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من  الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والممثلة المصرية نيرمين الفقي.

