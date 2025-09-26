أرض التجلي بسانت كاترين تشهد انتعاشة سياحية بقدوم 861 زائراً



​شهدت مدينة سانت كاترين، المعروفة باسم "أرض التجلي"، يوم الجمعة انتعاشة سياحية جديدة، حيث استقبلت أعداداً غفيرة من السياح من مختلف الجنسيات. وتأتي هذه الزيارات بهدف زيارة المقدسات الدينية والتاريخية، وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس، وزيارة دير سانت كاترين الأثري.



​أكد إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمدينة، أن إجمالي عدد السائحين والزوار بلغ 861 فرداً، من بينهم 119 مصرياً. وتفصيلاً، بلغ عدد متسلقي جبل موسى 395 فرداً (بينهم 19 مصرياً)، فيما بلغ عدد زوار الدير لمشاهدة المقدسات، وشجرة العليقة، وكنيسة التجلي، والمسجد، والمتحف، والمكتبة 466 فرداً (بينهم 100 مصري). وتنوعت جنسيات الزوار لتشمل دولاً من فرنسا، وبلغاريا، وإندونيسيا، وروسيا، وكوريا، وسلوفينيا، وماليزيا، والهند، والأرجنتين، وعرب 48.



​وأشار عبد الحليم إلى أن المدينة تعتمد حالياً على سياحة اليوم الواحد والسياحة الوافدة من المدن المجاورة، مثل رحلات الأندية، وشركات البترول، ومراكز الشباب، والجمعيات، وشركات .

و يُعزى هذا النمط إلى الأعمال الجارية في مشروع "التجلي الأعظم" لتطوير المنطقة وتطوير مطار سانت كاترين. وبعد تسلق الجبل وزيارة الدير، يواصل السائحون جولتهم بزيارة محمية سانت كاترين ومركز الزوار بمشروع التجلي واستراحة الرئيس الراحل أنور السادات، مع حرصهم على شراء الهدايا التذكارية والمشغولات البدوية والأعشاب الطبية