الأنبا مرقس يُسيم شمامسة جُدد ويحتفل بعيد القديس منصور دي بول

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس منصور دي بول، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، بحضور راهبات المحبة.

وقام الأب المطران بمنح درجة المرتل لعدد من شمامسة المرحلتين الابتدائية، والإعدادية من أبناء كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، وكنيسة القديسة ريتا، بعرب فزارة، وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بزرابي القوصيّة.

وألقى راعي الإيبارشيّة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "حياة القديس منصور دي بول"، وكيف كان مُحبًا للفقراء، مشيرًا إلى معنى كلمة إبصالتوس، وما هو دوره في القداس الإلهي.