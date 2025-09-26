الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لإعداد كوادر أخرى لمؤسسات الدولة بخلاف القوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعي دائما لتطوير البرامج بالأكاديمية العسكرية المصرية وذلك لصقل الضباط والطلبة وتأهيلهم ولتقديم خبرات مصرية في المستقبل من أبناء الأكاديمية، مشيرا إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية من الممكن أن تقدم خدمات في صقل الإنسان المصري، قائلا: كل الخدمات التي تم إنجازها في الأكاديمية المصرية من خدمات رقمية هدفها أن تساهم في إعداد كوادر أخرى لمؤسسات الدولة بخلاف كوادر القوات المسلحة.

تصريحات الرئيس السيسي

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم.