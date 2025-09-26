لزيادة المشاهدات.. بلوجر يستعين بصديقة ويصوران فيديو مدعيان أنهما داخل حجز قسم شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله صانع محتوى وبصحبته آخر والإدعاء بأنهما متواجدان داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملين أحدهما "صانع محتوى" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة .

وبمواجهتهما أقرا بتصوير المقطع المشار إليه داخل مشغل القماش محل عمل الأول عقب إنصراف العاملين منه ، ونشره على صفحة أحدهما بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد رفع نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.