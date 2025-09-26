هبوط أسهم كبرى شركات الأدوية الأوروبية بعد إعلان رسوم ترامب الجديدة

هوت أسهم كبرى شركات الأدوية الأوروبية في تعاملات ما قبل الإغلاق اليوم، كرد فعل سريع، لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة؛ ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100% اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وشهدت أسهم شركة "زيلاند فارما" الدنماركية انخفاضا بنسبة 2.9%، بينما انخفضت أسهم "نوفو نورديسك" بنسبة 1.6%، وتراجعت أسهم "أوريون" الفنلندية بنسبة 1.9% .

وشهد مؤشر ستوكس أوروبا 600 للرعاية الصحية تداولات متقلبة بين الارتفاع والانخفاض.

وفي المقابل، ارتفعت غالبية الأسهم المدرجة في أوروبا في نفس التعاملات، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث إعلانات السياسة التجارية الصادرة عن البيت الأبيض.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% مع وجود معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية

ورأى محللون لشبكة "سي.إن.بي.سي." أن الرسوم الجمركية بنسبة 100% على واردات أمريكا من الأدوية؛ يمكن تجنبها إلى حد كبير مع التوسع في التصنيع .



وقالت مؤسسة "جي بي مورجان JP Morgan" - في مذكرة بحثية - "من الممكن تجنب الرسوم الجمركية البالغة 100% - إلى حد كبير - من خلال بناء منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة".