بشرى لــ صدى البلد: محمد سامي لم يعتزل الدراما التليفزيونية .. فيديو

علقت الفنانة بشرى على عودة المخرج محمد سامي إلى الساحة الدرامية، بعد فترة من التوقف عن تقديم أعمال تلفزيونية، مؤكدة أن سامي لم يعتزل الدراما كما أشيع، بل كان يركز على مشروعات وخطط فنية أخرى.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، قالت بشرى: "محمد سامي لم يعتزل الدراما التلفزيونية، هو فقط كان عنده مشاريع تانية وخطط مختلفة، لكنه ما أعلنش الاعتزال. وعودته بمسلسل جديد شيء يسعدنا كلنا. بقول له بالتوفيق وحمد الله على السلامة، أنت مخرج مبدع يا محمد سامي."



بشرى تتألق في رمضان 2025 بـ"سيد الناس" من إخراج محمد سامي

يذكر أن بشرى شاركت في موسم رمضان 2025 ضمن بطولة مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، سلوى عثمان، إنجي المقدم، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، خالد الصاوي، محمود قابيل، وطارق النهري، وهو من تأليف ورشة "قلم"، وإنتاج ضخم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث ينتمي إلى نوعية الدراما العائلية، ويركّز على قصة إحدى العائلات الكبيرة، التي تواجه مفاجأة كبرى تقلب حياتها رأسًا على عقب.