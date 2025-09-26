ثقافة جنوب سيناء تختتم قافلتها في منحر الناقة.. وتشارك بمعرض معًا بالوعي نحميها

​اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن أنشطة وزارة الثقافة، فعالياتها المتنوعة في محافظة جنوب سيناء، والتي ​تضمنت ختام القافلة الثقافية التي أطلقتها ثقافة طور سيناء في الثاني والعشرين من سبتمبر الحالي من قرية الجبيل.

أقيم اليوم الختامي للقافلة بوادي منحر الناقة في شرم الشيخ، ضمن سلسلة "جيل واعٍ.. وطن أقوى"، وشهد مجموعة من الورش الفنية للأطفال.

​نفذت ورشة رسم حر بإشراف الفنان محمد عبدالجواد، مسؤول قسم الفنون التشكيلية، والفنانة ياسمين مختار، قدم الأطفال خلالها رسومات فنية احتفالاً بقدوم العام الدراسي الجديد، باستخدام الورق الأبيض وأقلام الألوان.

وأقيمت ورشة لرسم على الوجه للأطفال بأدوات الرسم وفرش الألوان المائية.

جاءت هذه الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إدارة الدكتور شعيب خلف.

​في سياق متصل، شارك فرع ثقافة جنوب سيناء في معرض حرفي للمنتجات البدوية، وهو نتاج ورش نادي المرأة بقصر ثقافة الطور.

أقيم المعرض في قاعة ديوان عام المحافظة بمدينة الطور، ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة.



و​تنوعت المعروضات بشكل عكس ثراء الهوية المصرية وتنوعها، حيث شملت “تطريز الإيتامين، المجسمات الخشبية، المشغولات بالخرز، الملابس البدوية، مفارش النول، المشغولات الجلدية، أشكال فنية مصنوعة من خامات معاد تدويرها”، وغيرها من المنتجات اليدوية.

شهد المعرض حضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء عمر الشافعي سكرتير عام المحافظة، اللواء إيهاب رشاد السكرتير العام المساعد، الدكتورة نهى الحسيني مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، منيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب عدد كبير من الأهالي.