الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
منتخب الشباب يؤدي تدريبه الرئيسي.. ويتفقد ملعب مباراة اليابان

إسلام مقلد

قام لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم وجهازهم الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني بتفقد أرضية الاستاد الوطنى بمدينة سانتياجو " خوليو مارتنيز المقرر أن يستضيف لقاء مصر واليابان غدا السبت فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت تشيلي ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم التى تقام من 27سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل، وكان رفقة اللاعبين والجهاز الكابتن حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

استمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم فى منتصف الملعب ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة بالأتوبيس.

وجاء التدريب الرئيسي قويا ومتكاملا قام خلاله اللاعبون بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني حيث قاد اسامه نبيه المجموعة الدفاعية وعلاء عبده المدرب العام المجموعة الهجومية بعدما قام محمد عمر ابو النور بإجراء عملية الإحماء للاعبين رفقة أحمد سامح المعد البدني ؛ وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التى استقر عليها الجهاز الفني فى إطار التقرير التحليلي الذى يقدمه محمود فايز مدير إدارة تحليل الاداء بالمنتخبات الوطنية ومساعده زياد الشعراوي؛ وقدم حمادة أنور مدير المنتخب ومساعده أحمد سامي الإداري بعض التسجيلات الخاصة بمباريات لمنتخب اليابان التي قاموا بجمعها .

سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات

