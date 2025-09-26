منتخب الشباب يؤدي تدريبه الرئيسي.. ويتفقد ملعب مباراة اليابان

قام لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم وجهازهم الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني بتفقد أرضية الاستاد الوطنى بمدينة سانتياجو " خوليو مارتنيز المقرر أن يستضيف لقاء مصر واليابان غدا السبت فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت تشيلي ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم التى تقام من 27سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل، وكان رفقة اللاعبين والجهاز الكابتن حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

استمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم فى منتصف الملعب ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة بالأتوبيس.

وجاء التدريب الرئيسي قويا ومتكاملا قام خلاله اللاعبون بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني حيث قاد اسامه نبيه المجموعة الدفاعية وعلاء عبده المدرب العام المجموعة الهجومية بعدما قام محمد عمر ابو النور بإجراء عملية الإحماء للاعبين رفقة أحمد سامح المعد البدني ؛ وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التى استقر عليها الجهاز الفني فى إطار التقرير التحليلي الذى يقدمه محمود فايز مدير إدارة تحليل الاداء بالمنتخبات الوطنية ومساعده زياد الشعراوي؛ وقدم حمادة أنور مدير المنتخب ومساعده أحمد سامي الإداري بعض التسجيلات الخاصة بمباريات لمنتخب اليابان التي قاموا بجمعها .