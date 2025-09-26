رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

طمأنت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها ومحبيها؛ بعد تعافيها من أزمة صحية أدت إلى دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها أصبحت في حالة جيدة، وستأخذ فترة قصيرة من الراحة قبل العودة لاستكمال أعمالها الفنية.

وقالت رحمة أحمد، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”،: “أنا خرجت من المستشفى بالسلامة والحمد لله، دي نعمة كبيرة من عند ربنا، أنا كويسة، وهنزل أكمل تصوير، بس هريح كمان شوية".

ونفت رحمة أحمد ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع بشأن إصابتها بتضخم في الكبد، موضحة أن ما تعرضت له كان مجرد نزلة معوية حادة، تسببت في ظهور بعض الأعراض المقلقة، لكنها تخطت الأزمة بفضل الرعاية الطبية والدعوات الصادقة من جمهورها وزملائها.

وقدمت رحمة رسالة شكر وامتنان لكل من ساندها خلال محنتها الصحية، قائلة: "حابّة أشكر دكتور أشرف زكي، والنقابة، ونهال عنبر، والفنانة انتصار، وكل النجوم اللي سألوا عليا واهتموا بحالتي، دي حاجة كبيرة أوي بالنسبالي."

واختتمت حديثها برسالة إنسانية مؤثرة، قالت فيها: “الحمد لله، ربنا كان مسخّرلي جنوده على الأرض، وعايزة أرجع لابني مصطفى، هو صغير وكان نفسي أفضل معاه شوية كمان،الحمد لله على نعمة الصحة”.