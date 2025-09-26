رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي الاتحاد والنصر، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما في التاسعة من مساء اليوم، في إطار الجولة الرابعة ببطولة دوري روشن السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: رايكوفيتش
خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان
خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار
خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما.
فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس
خط الهجوم: ساديو ماني، كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو