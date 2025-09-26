ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأنه سينظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن لا يراها آمنة، وذلك قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة للحدث الكروي العالمي الذي يُقام كل أربع سنوات بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تستضيف إحدى عشرة مدينة أمريكية مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية في نيويورك ونيوجيرسي، في أكبر نسخة من البطولة على الإطلاق.

وعندما سُئل ترامب عن نقل المباريات من المدن التي لا تتعاون مع مبادراته المتعلقة بالهجرة والجريمة، أكد إن هذا الأمر مطروح خلال تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "إذا رأيت أنها غير آمنة، فسننقلها إلى مدينة أخرى".

وأرسل ترامب مئات الجنود إلى العاصمة الأمريكية التي يقودها الديمقراطيون في وقت سابق من هذا العام لدعم حملة فيدرالية على ما وصفه بوباء الجريمة.

ويتناقض هذا التصوير مع البيانات المتاحة التي تُظهر انخفاض معدلات الجريمة بشكل عام في السنوات الأخيرة.

وأبرز الرئيس الأمريكي نفسه مرارًا وتكرارًا في مجال الرياضة خلال ولايته الثانية، إذ أعلن الشهر الماضي أن مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن يحضر ترامب اليوم الأول من بطولة كأس رايدر للجولف في لونج آيلاند، معقل الجمهوريين، يوم الجمعة.