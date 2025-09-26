مهرجان الغردقة السينمائي.. عبير صبري: الجمال أحد أدواتي في التمثيل

حرصت الفنانة عبير صبري، على التواجد خلال ندوة تكريم الفنانتان غادة عادل ونيكول سابا، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم الجمعة.

وخلال الندوة، أكدت عبير صبري، أن جمالها كفنانة مهم كأحد أدوات التمثيل، ولكن لا ينبغي حصرها في جانب الجمال فقط لأنه مجرد أداة واحدة فقط.



مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52 فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار

فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.