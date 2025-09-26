ابن كفر الشيخ.. حصول «القاضي» على الشارة الأفريقية في تحكيم الكاراتيه

أعلن الدكتور علاء القاضي، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، اليوم، حصوله على الشارة الأفريقية "Judge B" لتحكيم الكارتيه في اختصاصي الكاتا والكوميتيه، وذلك من الاتحاد الأفريقي للكاراتيه (UFAK).

جاء هذا النجاح الباهر على هامش بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه التي أقيمت في القاهرة مؤخرًا، وشهدت مشاركة قوية وتنافسية من دول المنطقة وهي الجزائر وتونس وليبيا ومصر.

جدير بالذكر أن الدكتور علاء القاضي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، وأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية وفي مجال تحكيم الكاراتيه.