بسعر 200 دولار.. TCL تطلق جهازًا لوحيًا "ثوريًا" يتحول إلى "كيندل" لحماية عينيك

أطلقت شركة TCL جهازًا لوحيًا جديدًا ومبتكرًا يُدعى Tab 8 NXTPAPER 5G، والذي يتميز بأنه رخيص ومدمج ومتعدد الاستخدامات، ويقدم بديلاً فريدًا لأجهزة آيباد وكيندل، وهو متاح الآن حصريًا لمشتركي شركة Verizon في الولايات المتحدة.

شاشة NXTPAPER 4.0.. راحة للعين وتجربة تشبه الورق

يكمن سر هذا الجهاز وسحره في شاشته التي يبلغ حجمها 8.7 بوصة، والمجهزة بالجيل الرابع من تقنية NXTPAPER الخاصة بشركة TCL. الهدف الرئيسي لهذه التقنية هو تعزيز وضوح الرؤية والراحة البصرية، خاصة أثناء القراءة لفترات طويلة.

والأمر الأكثر إثارة هو أن TCL أضافت زرًا ماديًا على جانب الجهاز، يتيح لك التبديل بضغطة واحدة بين ثلاثة أوضاع مختلفة للشاشة:

الوضع القياسي: لاستخدام الجهاز اللوحي بشكل طبيعي.

وضع الورق الملون: لتجربة قراءة أكثر راحة للعين مع الألوان.

وضع الحبر الورقي: يحول الشاشة إلى ما يشبه شاشة قارئ إلكتروني، مما يجعل الجهاز يعمل بشكل أساسي كجهاز "كيندل" لجلسات القراءة الليلية الممتدة.

وبطبيعة الحال، ستساعد هذه الأوضاع أيضًا في إطالة عمر البطارية، التي تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير.

المواصفات والسعر: صفقة اقتصادية

رغم تركيزه على الشاشة، إلا أن الجهاز يقدم مواصفات جيدة بالنسبة لسعره. فهو يحتوي على معالج MediaTek ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، ويدعم اتصال 5G، ويحتوي حتى على مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

كل هذا متاح بسعر 199.99 دولارًا فقط لدى شركة Verizon (أو 5.55 دولارًا شهريًا لمدة ثلاث سنوات).

لمن يصلح هذا الجهاز؟

لأكون صريحًا تمامًا، لا توجد منتجات في السوق اليوم يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الجهاز، خاصة في الولايات المتحدة.

فإذا كنت تعتقد أنك ستستخدم ميزة التحول إلى "وضع القراءة" وترغب في حماية عينيك، فلن تقدم لك أجهزة مثل Galaxy Tab A9+ من سامسونج أو iPad من آبل ما تبحث عنه.

إذا كنت تحب الأجهزة اللوحية المدمجة، وتقوم بالكثير من القراءة أثناء التنقل، ولكنك تريد أيضًا مشاهدة العروض من حين لآخر، وربما تريد شيئًا يمكن أن يساعدك في عملك، فأعتقد أن هذا الجهاز مناسب لك.

ومع معالج متواضع وذاكرة محدودة، من الواضح أن هذا ليس جهازًا خارق الأداء، ولكنه سيقدم على الأرجح مستوى مرضيًا من الأداء العام... إذا لم ترفع سقف توقعاتك كثيرًا. ففي النهاية، عليك أن تتذكر أنك تدفع 200 دولار فقط.