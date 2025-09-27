ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بالمناقشات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة حيث قال : يسرني أن أبلغكم بأننا نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة.

وأضاف ترامب: تستمر المفاوضات المكثفة لمدة أربعة أيام وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على اتفاق مكتمل بنجاح.

وتابع ترامب: تشارك جميع البلدان داخل المنطقة وحماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات و الجميع متحمسون لوضع هذه الفترة من الموت والظلام وراءهم.

وزاد الرئيس الأمريكي قائلا : إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات ويجب أن نستعيد الرهائن ونحصل على سلام دائم وطويل الأمد.

وختم : جميع دول المنطقة مشاركة وحماس على دراية تامة وأُبلغت إسرائيل على جميع المستويات بما في ذلك نتنياهو.

وفي وقت سابق من الجمعة ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة من شأنه إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الرهائن. دون أن يقدم أية تفاصيل.



وأضاف ترامب - للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض، وفق شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية - "أعتقد أننا على وشك التوصل ربما لاتفاق بشأن قطاع غزة؛ اتفاق يعيد الرهائن ويُنهي الحرب".



وبحسب مصادر، عرضت الإدارة الأمريكية - هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - خطة سلام من 21 نقطة؛ تتضمن إطلاق جميع الرهائن ووقفًا دائمًا لإطلاق النار إلى جانب إطار لإدارة قطاع غزة بدون حركة حماس واقتراحًا بانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.



وكان ترامب قد أعرب - في السابق - عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب على غزة منذ نحو عامين، إلا أن محاولات سابقة انهارت.. ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل.