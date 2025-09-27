إيهاب فهمي لــ صدى البلد: لم أحسم قرار مشاركتي في رمضان 2026

تألق الفنان إيهاب فهمي في مسلسل أزمة ثقة والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال إيهاب فهمي لـ صدى البلد: “لم أحسم قرار مشاركتي في رمضان 2026 حتي الآن”

و تابع إيهاب فهمي عن عودة المخرج محمد سامي للدراما التلفزيونية : “ محمد سامي مخرج مبدع و يهتم بكل التفاصيل انا كفنان استفدت بالعمل معه شئ عظيم و حمد لله على السلامه يا سامي حمد لله على السلامه يا مبدع”.

و يتكون مسلسل "أزمة ثقة" من 15 حلقة، وهو من بطولة: نجلاء بدر، هاني عادل، إيهاب فهمي، تامر فرج، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.