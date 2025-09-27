قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت اليوم السبت 27-9-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 27-9-2025
أسعار الأسماك اليوم  :

البلطي الكبير: من 79 إلى 83 جنيهًا للكيلو

البلطي المتوسط: من 72 إلى 78 جنيهًا للكيلو

المبروك: من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو

البوري: من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو

القاروص: من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الدنيس: من 275 إلى 375 جنيهًا للكيلو

الهامور: من 300 إلى 450 جنيهًا للكيلو

الماكريل: من 120 إلى 220 جنيهًا للكيلو

المرجان: من 85 إلى 110 جنيهات للكيلو

الثعابين: من 190 إلى 390 جنيهًا للكيلو

السبيط والكاليماري: من 300 إلى 600 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: من 100 إلى 400 جنيهًا للكيلو

السلمون (مستورد): من 400 إلى 500 جنيهًا للكيلو


أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: من 875 إلى 975 جنيهًا للكيلو

الجمبري الكبير: من 600 إلى 700 جنيهًا للكيلو

الجمبري المتوسط: من 625 إلى 725 جنيهًا للكيلو

الجمبري الصغير: من 200 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو


ويُرجع الخبراء استقرار أسعار الأسماك إلى زيادة الإنتاج المحلي من المزارع السمكية التي تغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك، بجانب وفرة المعروض في الأسواق الشعبية والجملة. كما أن السياسات الحكومية في دعم قطاع الثروة السمكية أسهمت في تثبيت الأسعار رغم ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف.

أسعار الجمبري الجمبري البلطي أسعار الأسماك الأسماك

