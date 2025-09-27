مفاجأة سارة.. الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر عضو المركز الإعلامي منار غانم، أن مصر دخلت رسميًا فصل الخريف، والذي يتميز باعتدال الأحوال الجوية مقارنة بفصل الصيف، مؤكدة أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

استقرار وانخفاض في نسب الرطوبة

أوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن البلاد تمر حاليًا بحالة من الاستقرار الجوي، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يخفف من الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة: معتدلة نهارًا ومنعشة ليلًا

كشفت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى تسجل 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض إلى 22 درجة في فترات المساء، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار لمواكبة التغيرات.

شبورة مائية وأمطار خفيفة متوقعة

ذكرت "غانم" أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا خاصة في مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، خصوصًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية. كما تتوقع الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين.

نشاط رياح واحتمال إثارة الأتربة

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.