علي جمعة: النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على أمته ويستغفر لها في حياته البرزخية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ }.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان سيدنا رسول الله ﷺ في حياته البرزخية يَرُدُّ الله عليه روحه في قبره، فيرد السلام على أمته، كما صح في الحديث عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: (ما من أحد يسلم عليّ إلا رد اللَّه عليّ روحي حتى أرد عليه السلام).

واشار الى ان سيدنا رسول الله خاتم النبيين، فنبوته قائمة فينا إلى يوم الدين، وإنما وفاته لسنة الله في خلقه، ومماته -كما محياه- فيه خير لنا؛ لأن الشريعة قد تمت، والدين قد اكتمل؛ فكل ما سكت عنه الشرع في حياته ﷺ فهو معفوٌ عنه تكرمة من اللهِ تعالى لهذه الأمةَ المرحومة.

وقد خُيِّر ﷺ فاختار الرفيق الأعلى، ومع ذلك يرد الله تعالى عليه روحه فيستغفر لأمته ﷺ. فقد قال رسول الله ﷺ : (حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيئ استغفرت الله لكم).

فلنسلِّ أنفسنا بفقدنا لسيدنا رسول الله ﷺ جسدًا، إنما تشريعه وروحه وبقاؤه يستغفر للأمة، فهو باق إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ }؛ جاءوك بالصلاة عليك، أو جاءوك في عالم الأشياء بالإتيان إليك {فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا }. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "وقد ذكر جماعة، منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل، الحكاية المشهورة عن العتبي. قال: كنت جالسًا عند قبر النبي ﷺ، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا }. وقد جئتك مستغفرًا لذنبي، مستشفعًا بك إلى ربي.

ثم أنشأ يقول: يا خيرَ مَنْ دُفِنَتْ بالقَاعِ أعْظُمَه * فطابَ مِنْ طِيبِهِنَّ القاعُ والأكَمُ

نفسي الفداءُ لقبرٍ أنتَ سَاكِنُه * فيهِ العَفَافُ وفيهِ الجُودُ والكَرَمُ

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني، فرأيت النبي ﷺ في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له" .

فما أفقهَهُ من أعرابي، وما أسعدَ ذلك العُتبي! ولله دَرُّ سلفنا الصالح؛ بما علموا، وما عملوا، وما فقهوا؛ فرضي الله عنهم وأرضاهم.