قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لونها أبيض من الداخل .. "الزراعة" تكشف حقيقة انتشار طماطم مسرطنة بالأسواق
غزة تنزف.. 21 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على القطاع
طارق يحيي: عبد الله السعيد صعبان عليا بيبذل مجهود غير طبيعي
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 وصل 5080 جنيها
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025
مفاجأة سارة.. الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للمريض .. رسول الله أوصى بـ8 كلمات للشفاء من أي داء

أفضل دعاء للمريض
أفضل دعاء للمريض
أمل فوزي

يعد دعاء للمريض أفضل وسيلة لتعجيل شفاء أولئك الذين أعياهم التعب وأهلكهم المرض، فليس هناك أفضل من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن الشفاء بيده عز وجل، فإذا ما أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، والاستعانة بالسُنة النبوية في دعاء للمريض يعجل له بالشفاء يعد أحد الوصايا النبوية الشريفة، فقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض بالشفاء.

أفضل دعاء للمريض

ورد أفضل دعاء للمريض يعجل له بالشفاء من كل داء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، الذي أوصى بالدعاء للمريض ، وجاء في الأثر أنه زار النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لمّا مَرِض ودعا له بالشفاء، حيث رُوي عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنّه قال: «ثمّ وضع يدَه على جبهتي، ثمّ مسح يدَه على وجهي وبطني، ثمّ قال: اللهمُّ اشفِ سعدًا، وأتممْ له هجرتَه، فما زلتُ أجد بردَه على كبِدي -فيما يخالُ إليّ- حتى الساعةَ»، بل إنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- دعا لذلك وحبّب به وحثّ عليه وعلّم أصحابه -رضي الله عنهم- صِيَغ الدعاء التي تُعجّل في شفاء المرضى، وأنّه ينبغي على ما من زار مريضًا أن يدعو له بتلك الصِيَغ، منها ما رواه ابن عبّاس -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَات: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلاَّ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ».

دعاء للمريض من السنة

يُقصد بـ دعاء للمريض من السنة تلك الأدعية المأثورة، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي تقال لاستشفاء المريض ومنها:

  • قال رسول الله: «بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ».
  • «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».
  • «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ».
  • «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ».
  • «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

دعاء للمريض بالشفاء

1- اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

2-إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

3-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

4-إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين.

5-اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

6-أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

7-أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

8-اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

9-اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.

10-اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين.

دعاء للمريض أفضل دعاء للمريض أدعية للمريض أفضل دعاء للمريض بالشفاء دعاء للمريض بالشفاء دعاء للمريض من السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

بالصور

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد