كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية
عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية
محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
أخبار البلد

مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن نماذج استجابات المنظومة لشكاوى وطلبات بعض المواطنين من ذوي الهمم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم، والمرتبطة بمُختلف القطاعات، والتفاعل الجاد والعاجل مع هذه الشكاوى، وتقديم الاستجابات المثلى بشأنها، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تقديرًا لمكانتهم وحرصًا على تمكينهم ودمجهم في شتى جوانب الحياة العامة في ظل المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية الداعمة والموجهة لهم.

فيما أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، حِرص المنظومة الشديد على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين من ذوي الهمم، والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة جهودها بصدد هذه الشكاوى ورصد الإجراءات المُنفذة؛ للتأكد من التصدي لأسباب الشكاوى وتلبية طلبات تلك الفئة التي تحظى بتقدير بالغ من القيادة السياسية والحكومة.

وأوضح "الرفاعي" في تقريره أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالعمل المستمر على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى وتيسير سبل الحياة الكريمة لذوي الهمم، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لعدد 7898 شكوى وطلبا واستفسارا لمواطنين من ذوي الهمم وأسرهم خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025، من بينها 4968 شكوى تتعلق بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة، و2930 شكوى وطلبا واستفسارا آخر تتعلق بآليات حصولهم على بعض الحقوق واستفادتهم من الخدمات الأخرى التي تُسهم في تيسير سبل الحياة عليهم.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي ،أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 3543 شكوى وطلبا، حيث تمكنت من إنهاء إجراءات إصدار وطباعة 2379 بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص من ذوي الهمم وتم تسليمها للمستحقين منهم، بينما تم توجيه غير المستحقين لتقديم تظلماتهم. كما استجابت الوزارة لطلبات 416 آخرين تتعلق بتوفير أطراف صناعية بمختلف أنواعها بعدد 250 حالة، والحصول على كرسي كهربائي أو عادي، ومعينات سمعية ومستلزماتها؛ لتمكينهم من تحدي الإعاقة وأداء أعمالهم أسوة بغيرهم، بالتنسيق مع الجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين نماذج المواطنين الذين تم توفير أطراف صناعية لهم بمحافظات مختلفة؛ وجاء من بينها الاستجابة لطلب مواطن بمحافظة الشرقية، يعاني من بتر بالذراع الأيمن ملتمسًا توفير طرف صناعي له، وتم توفير الطرف الصناعي للمواطن عقب تصنيعه بما يتناسب مع مقاساته وتم تسليمه له لإعانته على العمل. والاستجابة أيضًا لشكوى مواطن بإحدى قري محافظة بني سويف، تعاني نجلته البالغة من العمر 13 عامًا من تشوه خلقي بالقدم اليمنى منذ الولادة أدى لبترها، ملتمسًا توفير طرف صناعي لها. وتم توفير الطرف الصناعي للفتاة بعد تصنيعه بما يتناسب مع مقاساتها وتسليمه لها. فضلًا عن الاستجابة لشكوى مواطن بمحافظة المنوفية، يعاني من بتر بالساق اليسرى ملتمسًا خلالها توفير طرف صناعي له يعينه على الحركة والعمل.

كما استعرض الدكتور طارق الرفاعي عددًا من نماذج المواطنين الذين التمسوا الحصول على كراسي متحركة، بمختلف أنواعها، موضحًا أنه تم توفير 60 كرسيا متحركا في هذا الشأن. وتضمنت النماذج الاستجابة لشكوى مواطنة مقيمة بمحافظة البحيرة، التمست خلالها توفير كرسي كهربائي لنجلها حيث يعاني من ضمور بالمخ منذ الولادة. والاستجابة كذلك لشكوى مواطن مقيم بمركز طنطا محافظة الغربية، يعاني من شلل أطفال منذ الصغر، ملتمسًا خلالها توفير كرسي متحرك كهربائي لإعانته على التنقل. فضلًا عن شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة دمياط، ملتمسة توفير كرسي متحرك لكونها قعيدة ولا تستطيع الحركة.

واستكمل "الرفاعي" استعراضه لعدد من النماذج الأخرى التي تم توفير سماعات طبية أو إجراء الصيانة لها، لعدد 40 مواطنا، موضحا أنه تمت الاستجابة لشكوى مواطنة بمحافظة الجيزة، تعاني نجلتها من ضعف سمع منذ الولادة وبحاجة لتركيب سماعة طبية. 

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ذوي الهمم طارق الرفاعي

