كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد فاروق: من سبوني "مدفوعين".. وغلطة بيراميدز “غير مقصودة”

ياسمين تيسير

قال محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، إنه يكن كل تقدير واحترام لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي خلاف مع الجماهير الحقيقية المحترمة التي لا يمكن أن تسب لاعب سابق بالفريق، مشددًا على أن جماهير الأهلي والزمالك المحترمة تعطي مثال دومًا لجماهير الأندية الآخرى.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنا واحد من عشاق الأهلي وجماهيره قبل أن أكون لاعبًا سابقًا بالفريق، كل ما حدث وقتها أنني وجدت فئة من الناس هي ليست من جماهير الأهلي الحقيقية تسبني بأمي، وقتها ذهبت للرد عليهم بعبارة كفاية، لأنني احترم جماهير الأهلي وقبلها احترم نفسي وأسرتي.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: لم أغضب من رد فعل جماهير الأهلي بعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الموسم الماضي، أنا أقوم بأداء واجبي وعملي على أكمل وجه وأنا واثق في توفيق ربنا لي وفي إمكانياتي، مؤكدًا: الناس في الدوري المصري "عارفة بعضها" وعارفين مين محمد فاروق، لذلك لست محتاجًا لتبرير أي موقف، الخطأ وارد في أي مباراة خصوصًا وأنت تلعب في مركز غير مركزك.

وواصل لاعب الأهلي السابق: بشهادة المدير الفني وزملائي اللاعبين كنت واحدًا من أفضل اللاعبين في تلك المباراة، لكن حدث سوء حظ في كرة معينة تسببت في تسجيل هدف وخسارة المباراة، أنا أقوم بعملي على أكمل وجه وبراعي ربنا في شغلي وبرضي ضميري.

وأردف: الأهلي وبيراميدز هما الأفضل في الموسم الماضي بعد التتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وكذلك الزمالك الذي حقق لقب كأس مصر، هو نادي كبير وعريق وله اسم وتاريخ وجماهير عريضة أكن له كل التقدير والاحترام، المنافسة كانت قوية بين الثلاثي في الموسم الماضي.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه: إمام عاشور هو الأفضل في الموسم الماضي، وهناك مواهب كثيرة في الكرة المصرية لو ركزت أكثر وتغيرت عقلياتها ربما تكون في مكانة أفضل أبرزهم محمد رضا "بوبو"، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن في أمم إفريقيا والوصول لكأس العالم.

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

السوشيال ميديا

الأزهر: غياب القيم على مواقع التواصل يهدد استقرار المجتمع والأسرة

صلاة الضحى

متى ينتهى موعد صلاة الضحى؟.. الأزهر يجيب

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. رددها الآن واغتنم فضلها وحصن نفسك

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

