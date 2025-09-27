محمد فاروق: أنا مشجع أهلاوي بامتياز.. و"جاريدو" سبب رحيلي عن الأحمر

أكد محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، أنه راض تمامًا عن تجربته في النادي الأهلي، البداية كانت على أفضل ما يكون في البطولة الكونفدرالية، ونجحنا في تقديم موسم مميز توجنا خلالها ببطولتي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والكونفدرالية الإفريقية على حساب سيوي سبور الإيفواري بهدف عماد متعب الشهير.

وتابع محمد فاروق في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لم يحدث لي ظلم خلال تجربتي في النادي الأهلي، لكن توتر العلاقة مع الإسباني جاريدو المدير الفني هو ما دفعني لاتخاذ قرار الرحيل، أنا أحد مشجعي النادي الأهلي وابن من أبنائه وشرف لي ارتداء قميصه وأكن كل الاحترام والتقدير لإدارته وجماهيره، ولست نادمًا على التجربة أو على قراري بالرحيل.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: قدمت موسم قوي للغاية ولعبت أفضل مبارياتي أمام سيوي سبور في نهائي الكونفدرالية، لكن بعدها فوجئت بتغيير في المعاملة من قبل جاريدو، وعندما ذهبت للحديث معه لم يكن هناك رد واضح، لذلك قررت الرحيل لحين رحيله عن النادي على أمل العودة مرة آخرى لكنها لم تحدث.

وواصل لاعب الأهلي السابق: لا أعرف أسباب توتر العلاقة مع جاريدو، هل هي لأسباب شخصية أم بسبب آخرين؟، أنا شخص معروف بالتزامي الشديد، وخلال مسيرتي الكروية لم تحدث مشكلة واحدة مع أي نادي من الذين تشرفت باللعب لهم، علاقاتي جيدة مع الجميع، لذلك لم تفرق مع أي تفاصيل تخص الأزمة طالما أنا ملتزم وأقوم بعمل كل ما استطيع لصالح الفريق، خصوصًا لو كان نادي كبير مثل النادي الأهلي، هدفي الوحيد كان الخروج وإثبات أنني جدير باللعب للنادي الأهلي.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه: لم تكن هناك أي مشاكل بيني وبين النادي الأهلي، لا إدارة ولا لاعبين ولا جماهير، المشكلة الوحيدة كانت مع جاريدو، ولأسباب تخصه هو، وعلاقتي جيدة بالجميع حتى الآن.