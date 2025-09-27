تعليم مطروح : الحصول على 3 مراكز متقدمة جمهورياً في مسابقات الاقتصاد المنزلي الصيفية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن ثلاث طالبات حققن ثلاثة مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية ضمن مسابقات أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي خلال الاجازة الصيفية والتي تشرف عليها الوزارة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الطالبة شيماء عامر كامل بمدرسة المجاهد حميدة الابتدائية حققت المركز الثالث علي مستوي الجمهورية للمرحلة الابتدائية تحت اشراف صباح خلف كذلك حصلت الطالبة عبير صلاح عبدالعال بمدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات علي المركز الثالث جمهوريا تحت اشراف ندي شحاته قطب للمرحلة الاعدادية بينما حققت الطالبة منة الله محمد فؤاد بمدرسة الشهيد كريم هنداوي الاعدادية الثانوي علي المركز السابع تحت اشراف هبة حلمى وقدمت التهاني الرقيقة للطالبات الموهوبات ومعلماتهن المتميزات معربة عن تمنياتها القلبية لأبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عالياً بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكدت نادية فتحي أن تلك المراكز المتقدمة تم تحقيقها نتاج جهد مخلص وعطاء زاخر وتميز فني توج لتحقيق التفوق الجمهوري تحت الإشراف الفني الجيد من معلمات المادة بالمدارس وتحت إشراف التوجيه العام .

واشادت وكيل الوزارة بجهود الأستاذة منال عصفور موجه عام المادة وموجهات ومعلمات الاقتصاد المنزلي وإدارات مدارس الصفتي والحمام الثانوية بنات والعمدة طرام تقديراً لذلك الإنجاز وعرفانا بالجهد والإخلاص والتفانى في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي .