عمرو بصيلة : المدارس التكنولوجية نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني بمصر

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني بمصر، موضحًا أن التجربة التي انطلقت عام 2019 وصل عددها اليوم إلى 115 مدرسة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف بصيلة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من هذه المدارس هو تخريج تكنولوجيست على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية، مع إتاحة فرص تدريبية عملية للطلاب أثناء فترة الدراسة تؤهلهم للالتحاق المباشر بسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن نجاح التجربة يعتمد على الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في المجالات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.