وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى صدر المعمورة

أجرى الدكتور أحمد بحلاق وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية مرورًا مسائيًا على "مستشفى صدر المعمورة"، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل، والاطمئنان على كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على متابعة سير العمل بالمستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقد شمل المرور التوجيه بما يليمراجعة الجداول التنظيمية الخاصة بالأخصائيين والاستشاريين مع عقد ندوات علمية وورش عمل لتدريب الأطباء الجدد، واستيفاء كافة إجراءات مكافحة العدوى خاصة بعناية العزل، مع تدريب الكوادر الطبية عليها.

كما تضمن استكمال التسجيل الطبي بقسم العناية المركزة، ومتابعة التدريب على سياسة التسليم والتسلم، ومراجعة الإجراءات بعناية الطوارئ، ومتابعة حالات الانتظار وتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية لحين التحويل، وتوجيه رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمتابعة توزيع المهام للعاملين بالقسم.

وأكد دكتور بدران أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل علي مدار اليوم لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى والمترددين على المستشفيات.