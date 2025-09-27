المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية، تحمل رسائل بالغة الأهمية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وتأتي في توقيت دقيق تمر به المنطقة بتحديات غير مسبوقة.

وأشار "جبر" إلى أن الرئيس جدّد في كلمته التأكيد على ثوابت الدولة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وهو ما يرسخ صورة مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي وصوت داعم للسلام، كما أبرزت الكلمة موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحرصها الدائم على وقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض المساس بحقوق الأشقاء.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن إشادة الرئيس بوعي الشعب المصري وصموده منذ عام 2011 حتى الآن تمثل رسالة اطمئنان وثقة، وتؤكد أن الرهان الدائم للدولة المصرية كان ولا يزال على وعي المواطن وصلابته في مواجهة التحديات والحملات الممنهجة.

وأكد القبطان محمود جبر، أن هذه الكلمة ترسم ملامح رؤية واضحة للمستقبل، تقوم على بناء الإنسان، ودعم الشباب، وتحصين الدولة بالوعي والعمل الجاد، بما يعزز من قدرة مصر على المضي قدماً في مسيرة التنمية والاستقرار.